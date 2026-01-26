Rusia nu vrea să renunțe la anexarea Donbasului, pe care îl controlează în proporție de 90%

Kremlinul a comunicat luni că problema teritorială este în continuare fundamentală pentru Moscova în tratativele pentru încheierea războiului din Ucraina, după negocierile trilaterale de la Abu Dhabi între Ucraina, Rusia și SUA.

Președintele rus Vladimir Putin a insistat de mai multe ori că Rusia va anexa integral regiunea ucraineană Donbas, din care forțele Moscovei controlează în prezent 90%, și va face acest lucru prin forță, dacă Ucraina nu cedează teritoriul respectiv în cadrul unui acord de pace.

„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră consecventă, poziția președintelui nostru, că problema teritorială, inclusă în formula de la Anchorage, este fundamentală pentru partea rusă“, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.

SUA ar fi acceptat încă de anul trecut pretențiile Rusiei asupra Donbasului

„Formula de la Anchorage“ se referă la înțelegerea dintre SUA și Rusia la care au ajuns în august anul trecut, în Alaska, Putin și omologul său american, Donald Trump, a explicat pentru Reuters o sursă apropiată de președinția rusă. Conform acesteia, presupusa înțelegere are în vedere predarea către Rusia a controlului asupra întregului Donbas și înghețarea liniilor frontului din sudul și estul Ucrainei, drept condiții pentru orice acord de pace viitor.

Kievul a declarat în repetate rânduri că nu va ceda Moscovei niciun teritoriu pe care forțele ruse nu l-au cucerit prin luptă.

Agenția RIA, de asemenea preluată de Reuters, l-a citat pe Peskov cu afirmația că Rusia a evaluat pozitiv „discuțiile constructive“ de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, deși tratativele nu s-au încheiat cu un acord; se așteaptă noi tratative la sfârșitul săptămânii viitoare.

