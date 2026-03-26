Ianis Hagi, debusolat după eșecul de la Istanbul: „Durerea e prea mare acum!“

Ianis Hagi (27 de ani) a fost titluar pe Beșiktas Stadium, dar a fost schimbat cu Nicolae Stanciu în minutul 71. Căpitanul ”tricolorilor”, vizibil afectat de rezultat, a explicat, la flash-interviul de la final, unde s-a făcut diferența și nu s-a ferit deloc de cuvinte.

„Din punct de vedere al atitudinii, al fazei defensive, ne-a ieșit în mare parte. La faza ofensivă am lăsat de dorit. Tot ce am încercat să facem în ultima perioadă nu ne-a ieșit. Suntem dezamăgiți. Nu a fost de ajuns ce am făcut și trebuie să acceptăm. Ne doare! Voiam să fim la Mondiale, dar acum capul jos și la muncă. Trebuie să ai și mingea ca să ai curaj. Nu am reușit să găsim soluția de a ieși din apărare, de a avea fazele rapide de atac cum obișnuiam.

La pauză am vorbit să ținem de rezultat, să ne dăm o șansă să marcăm pe contraatac. A avut și Nicu bara, dar dacă eram mai atenți puteam ajunge în prelungiri. La cald e greu să analizez, sunt gânduri multe, de ce nu am reușit mai mult. Nu a fost seara noastră, trebuie să muncim mai mult și să arătăm mai bine pe viitor. Durerea e prea mare acum ca să mă gândesc la ziua de mâine. Important era să ajungem în acea fin ală, dar ne pare rău pentru oamenii de acasă, de cei care au călătorit alături de noi, aici“, a spus Ianis Hagi.

