Donald Trump confirmă vizita în China și întâlnirea cu Xi Jinping, pe fondul crizei din Iran

Președintele american Donald Trump a confirmat că se va întâlni cu liderul chinez Xi Jinping în China, în perioada 14–15 mai, după ce vizita a fost amânată din cauza conflictului militar din Iran.

Deplasarea, descrisă drept una istorică, ar marca prima vizită a unui președinte american în China în aproape un deceniu.

Întâlniri la nivel înalt în ambele capitale

Trump a anunțat că, pe lângă vizita din China, Xi Jinping urmează să fie primit la Washington DC până la sfârșitul anului, în cadrul unui schimb diplomatic major între cele două puteri.

Oficialii americani „finalizează pregătirile” pentru aceste întâlniri, potrivit declarațiilor publicate de liderul american.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat calendarul și a precizat că partea chineză a acceptat amânarea vizitei inițiale.

Războiul din Iran a schimbat agenda diplomatică

Vizita fusese inițial programată pentru 31 martie, însă a fost amânată după escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran.

Criza a izbucnit în urma unor atacuri ample lansate de SUA și Israel asupra Iranului, care au declanșat reacții în lanț în regiune. Teheranul a răspuns prin atacuri asupra Israelului și a unor state aliate SUA din Golf și prin blocarea Strâmtorii Hormuz — o rută esențială pentru transportul global de petrol și gaze.

Blocajul a generat tensiuni majore pe piețele energetice și riscul unei crize globale a combustibililor, potrivit BBC.

Washingtonul avertizează, Beijingul rămâne rezervat

Trump a cerut aliaților să contribuie la deblocarea rutei maritime și a avertizat Iranul cu posibile atacuri asupra infrastructurii energetice, în cazul în care accesul nu este restabilit.

Între timp, Beijingul nu a confirmat oficial datele vizitei, însă Ministerul chinez de Externe a transmis anterior că există discuții în curs privind momentul deplasării.

Relații tensionate, dar cu miză globală

Vizita vine într-un moment sensibil pentru relațiile dintre SUA și China, marcate de ani de tensiuni comerciale, competiție tehnologică și rivalitate geopolitică.

Ultima vizită a unui președinte american în China a avut loc în 2017, în timpul primului mandat al lui Trump, iar ultima întâlnire directă dintre Trump și Xi Jinping s-a desfășurat în noiembrie anul trecut, în marja unui summit internațional.

Semnale de deschidere din partea Chinei

Înaintea vizitei, presa de stat chineză a transmis un mesaj de deschidere către Washington. Un editorial publicat de Global Times a subliniat că lipsa dialogului direct și absența vizitelor la nivel înalt sunt „anormale”.

Publicația a reiterat ideea că ambele țări au mai mult de câștigat din cooperare decât din confruntare, într-un context global tot mai tensionat.

