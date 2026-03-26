Știri de ultima orăSportFotbalTurcia - România 1-0 / Tricolorii, neputincioși la Istanbul! Mondialul rămâne, din nou, doar un vis

Turcia – România 1-0 / Tricolorii, neputincioși la Istanbul! Mondialul rămâne, din nou, doar un vis

De Tiberiu Cocora

România a ratat calificarea la Campionatul Mondial după un meci la Istanbul în care a fost aproape să dea lovitura, dar a plătit scump o singură greșeală. „Tricolorii“ lui Mircea Lucescu au cedat la limită pe terenul Turciei, scor 0-1, după un joc în care au rezistat o repriză întreagă și au avut chiar ocaziile mai mari. Totuși, la final, gazdele au avut motive de bucurie…

Nimic la nimic în primele 45 de minute

România a rezistat o repriză pe terenul Turciei și chiar a părut echipa mai periculoasă, dar a fost taxată imediat după pauză pentru o clipă de neatenție. „Tricolorii“ lui Mircea Lucescu au ținut piept dominării sterile a gazdelor și au flirtat cu golul prin Hagi și Dragomir, însă o fază simplă, pornită din inspirația lui Arda Güler, a făcut diferența. De acolo, meciul s-a rupt!

Turcia nu a excelat cu nimic în prima parte a partidei, așa cum majoritatea românilor, în special, se așteptau. Cu excepția lui Yildiz, care a cam făcut ce a vrut cu Rațiu pe partea dreaptă, turcii n-au impresionat cu nimic, ba mai mult de atât, au arătat că le este extrem de greu să desfacă defensiva pregătită de Mircea Lucescu. Da, posesia a fost în totalitate a lor, cu mici „scăpări“ și în dreptul României, dar insuficient pentru a conta cu adevărat. Totuși, poate cele mai mari oportunități de gol ale primelor 45 de minute le-a avut chiar România, prin Ianis Hagi și Dragomir, cel care a lovit bara transversală înainte ca arbitrul să indice un offside. S-a intrat cu 0-0 la pauză și cu speranțe bune pentru „tricolori“ care, cu ceva mai multă incisivitate, ar putea da lovitura la Beșiktaș.

Turcii ne-au păcălit la o fază simplă, bara a ținut cu ei

În schimb, repriza a doua a început cum nu se putea mai rău. Românii s-au relaxat la vestiar, iar în teren fundașii au gafat. Arda Guler a inventat o centrare în mijlocul careului pentru Ferdi, care a profitat de lentoarea fundașilor Drăgușin și Burcă și l-a învins pe Radu simplu, la firul ierbii. 1-0, iar arena din Beșiktaș s-a „aprins“!

România a continuat să-și mențină ritmul și să nu riște nimic, în timp ce gazdele au pasat liniștit în jumătatea adversră. Yildiz a lovit bara în minutul 65, iar apoi tricolorii au început să „scoată capul“ din propria cochilie. La primul atac mai consistent, în urma unui corner, bara s-a opus, din nou, fericirii în tabăra noastră. Mai exact, România a lovit bara laterală cu 15 minute înainte de final prin Nicolae Stanciu. Mingea s-a învârtit pe linia porții și a ajuns la Bîrligea, care a lovit, din nou, stâlpul, însă atacantul lui FCSB se află în offsaid. Ce ocazie! Din acel moment, jocul a înghețat, tabela a înghețat, iar România a rămas, pentru încă cel puțin patru ani, departe de un Campionat Mondial.

Turcia: Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu (90, Kahveci) – Bariș Yilmaz (78, Kokcu), Guler ( 90, Kabak), Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella.

România: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin (66 , Tănase), V. Dragomir – Man, I. Hagi (71, Stanciu), Mihăilă (88, Baiaram) – Bîrligea (88, Miculescu). Selecționer: Mircea Lucescu.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

