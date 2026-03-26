România U19, prestaţie ruşinoasă în faţa Kazahstanului! Campionatul European se îndepărtează

Selecționata României a fost învinsă neașteptat de reprezentativa Kazahstanului, cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri, la Voluntari, în primul său meci din Grupa a 5-a a preliminariilor Campionatului European Under-19 din 2026. Oaspeții s-au impus prin golurile marcate de Abilai Toleuhan (13) și Azamat Tuiakbaev (66).

Selecționerul Adrian Dulcea a aliniat echipa: Bogdan Ungureanu – Florin Gașpăr, Alex Urcan, Rareș Fotin (Davide Moisa, 64), Alin Techereș – Raul Vereș, Yanis Pîrvu (căpitan; Robert Petculescu, 80), Alin Gera – Iustin Doicaru (Mihai Boșneag, 80), Alexandru Stoian (Ianis Doană, 90+3), Mihai Toma (Robert Necșulescu, 64).

Ucraina a învins Irlanda de Nord cu 1-0, la Buftea, în celălalt meci al grupei.

Sâmbătă 28 martie, vor avea loc partidele România – Irlanda de Nord U19 (Arena 1 – Clinceni, ora 16:30) și Ucraina – Irlanda de Nord (Buftea, 11:00).

Doar câștigătoarea grupei se va califica la turneul final organizat în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor, Caernarfon și Denbigh, în perioada 28 iunie-11 iulie 2026.

