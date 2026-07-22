Admitere liceu 2026 în Dolj: peste 99% dintre elevii cu opțiuni completate au fost repartizați. Cea mai mare medie, la CN „Frații Buzești”

Peste 99% dintre absolvenții de clasa a VIII-a din județul Dolj care au completat fișele de înscriere au fost repartizați în prima etapă a admiterii computerizate la liceu. Cea mai mare ultimă medie de admitere din județ a fost înregistrată la specializarea Științe ale Naturii de la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat miercuri, 22 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal pentru absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională.

În județul Dolj, pentru admiterea computerizată au fost disponibile 4.648 de locuri. Dintre cei 3.854 de elevi care au participat la repartizare și au avut opțiunile completate, 3.842 au fost admiși în învățământul liceal, reprezentând 99,70%, potrivit inspectorului şcolar general adjunct, prof. dr. Virginia Aida Ionescu.

Dintre aceștia, 3.679 de elevi provin din județul Dolj, iar 175 sunt absolvenți din alte județe.

12 elevi nu au fost repartizați în prima etapă, deoarece au avut un număr insuficient de opțiuni pe fișa de înscriere raportat la media de admitere. Aceștia vor putea participa la etapa a doua de admitere. Totodată, 29 de elevi din Dolj au fost repartizați la licee din alte județe.

806 locuri rămase disponibile pentru etapa a doua

După prima etapă de repartizare computerizată, în județul Dolj au rămas libere 806 locuri, dintre care:

747 în învățământul de stat;

59 în învățământul privat.

Dintre acestea, 28 de locuri sunt disponibile în învățământul teoretic, 434 în învățământul tehnologic și 344 în învățământul tehnologic dual.

„Frații Buzești” și „Elena Cuza”, în topul național

Cea mai mare medie de admitere din județul Dolj a fost obținută la specializarea Științe ale Naturii de la Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova, unde ultima medie de admitere a fost 9,47.

Patru specializări din județul Dolj se află în primele 50 la nivel național:

Ce urmează pentru elevii repartizați și pașii pentru etapa a doua

Elevii repartizați în prima etapă a admiterii computerizate la liceu trebuie să își depună dosarele de înscriere în perioada 23–28 iulie 2026, la secretariatele unităților de învățământ unde au fost admiși.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, după repartizarea computerizată urmează etapa de rezolvare a situațiilor speciale, programată în perioada 29–31 iulie 2026.

Comisia Județeană de Admitere Dolj va analiza cazurile speciale apărute după repartizare, printre care:

schimburi de elevi;

redistribuirea candidaților gemeni sau tripleți;

distribuirea ori redistribuirea pe locurile rămase libere pentru apropierea de domiciliu;

corectarea unor erori de transcriere în baza de date privind opțiunile elevilor;

situațiile elevilor care au studiat în străinătate și au obținut echivalarea studiilor.

Reguli pentru situațiile speciale

Inspectoratul Școlar Județean Dolj precizează că, în cazul redistribuirilor, se respectă criteriul mediei de admitere, fără depășirea numărului maxim legal de elevi într-o clasă.

O excepție este prevăzută pentru candidații gemeni sau tripleți. Aceștia pot fi repartizați în aceeași clasă de către comisia județeană, la solicitarea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal, chiar dacă media de admitere nu corespunde ultimei medii de la specializarea respectivă.

Cine participă la etapa a doua de admitere

În etapa a doua vor intra:

candidații repartizați computerizat care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen;

elevii care nu au participat la repartizarea computerizată;

candidații care au participat, dar nu au fost repartizați;

absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională.

Inspectoratul Școlar Județean Dolj și unitățile de învățământ vor afișa lista locurilor rămase libere după prima etapă de admitere la data de 31 august 2026. Lista va include și locurile speciale destinate candidaților romi și elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Calendarul probelor pentru clasele vocaționale și bilingve

În cazul în care vor exista locuri libere la clasele cu profil vocațional sau bilingv, înscrierea pentru probele de aptitudini ori pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă sau maternă se va face în data de 3 august 2026.

Probele se vor desfășura în perioada 4–5 august 2026, iar rezultatele și eventualele contestații vor fi soluționate în perioada 6–7 august 2026.

Înscrierea pentru etapa a doua

Înscrierea candidaților care participă la etapa a doua de admitere se va desfășura în perioada 10–12 august 2026, la centrul special de înscriere organizat de Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Sunt incluși aici elevii care au renunțat la locul ocupat în prima etapă, cei respinși la clasele cu probe de aptitudini, candidații care nu au fost repartizați computerizat, precum și absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională.

Informații suplimentare privind admiterea la liceu sunt disponibile pe platforma oficială: admitere.edu.ro.