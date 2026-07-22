AUR nu susține înființarea comitetului de criză cerut de PSD și îl amenință pe Grindeanu că îl dă jos de la șefia Camerei Deputaților

Propunerea venită de la vârful PSD privind înființarea unui Comitet de criză a fost primită cu ostilitate și de AUR. Liderul senatorilor AUR Petrișo Peiu a confirmat primirea documentului oficial, însă a subliniat că partidul său nu va sprijini înființarea unor sisteme de putere paralele, pe care le consideră inutile și blocate de orgolii.

„Am primit o scrisoare și cred că scrisoarea va primi și un răspuns. În principiu o să-l discutăm, dar ca idee de fond plecăm de la premisa că nu trebuie creată o nouă structură de putere. Avem birouri permanente la cele două camere, avem Parlament care poate să rezolve toate aceste probleme.

Toți parlamentarii sunt în vacanță, dar asta nu înseamnă că nu putem veni pentru o zi, două, trei, cinci, cât or fi necesare. Săptămâna viitoare vor fi sesiuni extraordinare și la Senat, și la Cameră, vor fi și lucrări în comisie. Cu ocazia acestei sesiuni extraordinare, vom rezolva toate aceste urgențe”, a explicat Petrișor Peiu, la Antena 3 CNN, amintind că „Există procedură de desfășurare în sistem hibrid a acestor sesiuni”.

Politicianul a punctat că problemele actuale nu justifică crearea unui aparat birocratic suplimentar: „Nu cred că este o problemă atât de mare încât să se creeze un sistem paralel în care practic se vor regăsi exact aceleași certuri și orgolii care se regăsesc și astăzi, pentru că sistemul este gripat”.

Amenințări cu demiterea și zero toleranță pentru „șobolăneli“

Dincolo de argumentele tehnice, disputa a alunecat rapid în zona atacurilor la persoană. Liderul opoziției l-a avertizat direct pe președintele Camerei Deputaților că riscă să își piardă susținerea parlamentară și funcția dacă va continua campania de denigrare a AUR în spațiul media.

„Dacă dânsul vorbește atât de urât despre AUR, prima reacție a parlamentarilor AUR sau reacția naturală a lor va fi să voteze orice cerere de demitere actualului președinte al Camerei Deputaților. Dacă dânsul va persevera în mitocănii de acest gen, poate să vină, de ce nu? Nu îl amenințăm, îi explicăm frumos că ar trebui să aibă un comportament civilizat și să nu mai mintă privind alte partide, să nu facă apel la parlamentarii altor partide să voteze altfel decât decide partidul. Astfel de acțiuni, pe care eu le numesc șobolăneli, nu vor fi tolerate”, a subliniat Peiu.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu nu sunt pe placul AUR

Principala nemulțumire vizează declarațiile în care social-democrații acuzau formațiunea suveranistă că nu împărtășește valorile europene și că ar bloca sancțiunile internaționale.

„Ne-a deranjat minciuna, ne acuză că noi ne-am opune nu știu căror sancțiuni împotriva Federației Ruse. Dânsul a spus că tot partidul nu împărtășește valorile europene și că sunt lideri ai partidului lipsiți de credibilitate. Aia este opinia dânsului. Putea să o spună, e jocul domniei sale, dar să spui că partidul nu împărtășește aceleași valori europene mi se pare o minciună și o chestiune greu de tolerat.

În al doilea rând, dânsul a spus că parlamentarii noștri sunt bine veniți să voteze un guvern al domniei sale, dar partidul nu. Domnul Neacșu are un limbaj absolut decent și un comportament absolut decent și majoritatea liderilor PSD, îl aud, de fapt. Nu știu cine are comportamentul ăsta al domnului Grindeanu în afară de domnia sa, este o problemă personală a sa, este foarte dificil”, a conchis reprezentantul opoziției.

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