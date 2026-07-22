Jurnalista Anca Alexandrescu îl acuză pe Călin Georgescu că a împiedicat AUR să voteze Guvernul Veștea ca să nu rămână el „în afara jocului“

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, ar fi intervenit în negocierile dintre liderul AUR, George Simion și PSD, înainte de votul pentru învestirea guvernului Veștea, susține Anca Alexandrescu, prezentatoare la Realitatea Plus.

„George Simion a negociat cu PSD-ul până duminică, atunci când Călin Georgescu a făcut acea declarație, a dat acel mesaj: Cine votează Guvernul Veștea este un trădător”, susține Anca Alexandrescu, potrivit Gândul.

Până de curând o apropiată de Călin Georgescu, Anca Alexandrescu mai crede că fostul candidat suveranist s-ar fi gândit că dacă AUR votează guvernul Veștea, el ar fi rămas „în afara jocului”.

„Opinia mea este următoarea: domnul Georgescu a avut informațiile și a știut 100% că domnul Simion a purtat aceste negocieri. Domnul Georgescu s-a gândit în felul următor și pot să-l înțeleg din punct de vedere strategic: Băi, dacă AUR acum votează Guvernul Veștea, ia președinția Senatului, este pe cai mari, eu ce mai fac? Rămân în afara jocului.

Păi și cum pot eu să rezolv lucrurile astea? Să spun că, dacă votează, sunt niște trădători”, a mai spus aceasta.

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