Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj de felicitare lui Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova

Premierul interimar Ilie Bolojan i-a transmis, marți, un mesaj de felicitare lui Vasile Tofan, noul prim-ministru al Republicii Moldova, context în care l-a asigurat de tot sprijinul și cooperarea Guvernului României.



„Îl felicit și îi urez mult succes noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, și îl asigur de tot sprijinul și cooperarea Guvernului României. Este important să continuăm să avansăm cu proiectele pe care le avem pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației“, a scris Ilie Bolojan, într-o postare pe platforma X.

Acesta a adăugat că România rămâne cel mai activ și devotat susținător al Chișinăului în procesul de aderare la UE.



„Ne bucurăm și salutăm progresele Chișinăului în procesul de aderare la UE și, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, România rămâne cel mai activ și devotat susținător“, a afirmat Bolojan.



Guvernul condus de Vasile Tofan a primit, marți, seară votul de încredere al parlamentului de la Chișinău, cu ajutorul voturilor unei majorități de 53 de deputați din formațiunea prezidențială Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), în timp ce opoziția în ansamblu s-a abținut de la vot, relatează presa de peste Prut.



Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, fusese desemnat premier de președinta proeuropeană Maia Sandu, după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-și mai poate „exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile“ sale.

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