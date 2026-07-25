O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, în apropiere de Delta Dunării. Cum comentează Nicușor Dan

O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineață, în apropiere de Delta Dunării. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a transmis preșdintele Nicușor Dan.

Locuitorii din Tulcea au primit, sâmbătă, un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizaţi asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi sfătuiţi să se adăpostească.

Mesajul transmis populaţiei precizează: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată: 90 minute.„

Acesta este cel de-al doilea mesaj RO-ALERT pe transmis de către autorităţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.

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