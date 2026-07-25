Nava cargo avariată în Marea Neagră rămâne în afara apelor României! Unde ar putea ajunge vasul

Nava cargo, avariată la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, este ancorată în afara apelor teritoriale românești. Vasul încărcat cu cărbune avea ca destinație Ucraina. Acum, în funcție de instrucțiunile primite, se va îndrepta fie spre Constanța, fie spre Bulgaria. Salvatorii români au plecat în larg, pregătiți să evacueze echipajul.

Mineralierul Christina B, sub pavilion liberian, a anunțat la miezul nopții că are probleme. Imediat, remorcherele Apollo și Artemis ale Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare au pornit spre navă. La 2 și 50 de minute, spun autoritățile, a fost ridicată de la sol și o aeronavă Black Hawk.

Nava cargo, cu 17 marinari la bord (ucraineni, turci, srilankezi și filipinezi), a plecat din Norfolk, Statele Unite, a traversat Oceanul Atlantic, Marea Mediterană și apoi a ajuns în Marea Neagră. Trebuia să ajungă în Ucraina, în portul Iujnîi, spune Autoritatea Navală Română. Dar, la aproximativ 40 de kilometri distanță de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României, comandatul a anunțat că are probleme.

Mineralierul Christina B are aproximativ 225 de metri lungime, 32 lățime și o capacitate de 77.000 de tone. Conform autorităților navale, acum transporta în jur 75.000 de tone de cărbune. Avaria a fost localizată la nivelul magaziei 6. Evaluările făcute la bord arată că aceasta ar fi fost produsă de impactul cu o dronă marină sau cu o mină, se arată într-un comunicat al IGSU.

Marți dimineață, în aceeași zonă, un petrolier încărcat cu aproape 3.800 de tone de propan a luat foc, după ce, potrivit echipajului, ar fi fost lovit de 3 drone. Trei dintre cei 17 marinari aflați la bord au fost răniți. După două zile, unul dintre ei a murit.

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