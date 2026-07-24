(VIDEO) Accident în Coșoveni: două autoturisme au ajuns într-o benzinărie

Un accident rutier s-a produs vineri, 24 iulie, în jurul orei 14:00, în comuna Coșoveni, județul Dolj. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar în urma impactului acestea au fost proiectate într-o benzinărie.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj și ai Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni. Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, din municipiul Craiova, care se deplasa pe direcția Craiova – Caracal, s-ar fi angajat în depășirea unui alt autoturism.

Cel de-al doilea autoturism era condus de un bărbat de 32 de ani, tot din Craiova, care ar fi efectuat un viraj la stânga fără să se asigure corespunzător. Potrivit polițiștilor, ambele autoturisme ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu.

Un șofer a ajuns la spital

În urma impactului, bărbatul de 32 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, fiind conștient și cooperant. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis dosar penal

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Citeşte şi: Circulație închisă pe DJ 675 pentru „Cupa Stejeret Târgu Cărbunești 2026”. Restricții duminică, 26 iulie





