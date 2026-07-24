Deficitul bugetar a scăzut la 2% din PIB în primul semestru, față de 3,64% anul trecut

Deficitul bugetar al României s-a redus la 2% din PIB în primele șase luni din 2026, de la 3,64% în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit execuției bugetare publicate vineri de Ministerul Finanțelor.

În termeni nominali, deficitul a scăzut cu aproape 28,8 miliarde de lei, până la 41,03 miliarde de lei, pe fondul creșterii veniturilor, temperării cheltuielilor curente și absorbției fondurilor europene.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că reducerea deficitului reprezintă un semnal important înaintea evaluărilor agențiilor de rating Fitch și Moody’s, dar avertizează că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscală, conform digi24.ro.

„Execuția bugetară la șase luni este un puternic semnal de seriozitate al României în evaluările care urmează din partea Fitch și Moody’s. Reducerea deficitului la 2% din PIB demonstrează că planul de consolidare fiscală produce rezultate și că ne respectăm angajamentele. Dar nu avem motive de relaxare: menținerea calificativului de investiții depinde de continuarea acestei direcții, de finalizarea PNRR și de stabilitatea politică. Credibilitatea se construiește prin rezultate și se păstrează prin consecvență. România nu își permite niciun pas înapoi în această perioadă”, a declarat ministrul Finanțelor.

Veniturile totale, o creștere de 10,3%

Deficitul bugetar al României s-a redus la 2% din PIB în primele șase luni din 2026, de la 3,64% în aceeași perioadă a anului trecut,

Veniturile totale au însumat 342,52 miliarde lei în prima jumătate a anului 2026, marcând o creștere de 10,3% față de aceeași perioadă din 2025. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile au avansat cu 0,46 puncte procentuale, susținute atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA după creșterea de anul trecut, impozit pe salarii și venit și impozite și taxe pe proprietate, cât și de atragerea fondurilor europene, potrivit G4Media.ro.

Impozitul pe salarii și venit a generat încasări de 33,71 mld. lei, o creștere de 11,1%. Această dinamică a fost susținută de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende, de 29,9%, pe seama unor distribuiri concentrate în decembrie 2025, în contextul modificărilor legislative privind impozitarea acestora. Totodată, o evoluție însemnată a fost înregistrată și în cazul încasărilor aferente Declarației unice, de 21,0%. Creșterea veniturilor din impozitul pe salarii, de 5,8%, peste dinamica fondului de salarii din economie, de +3,1%, a fost influențată de efectul de bază generat de eliminarea facilităților fiscale acordate salariaților din construcții, agricultură, industria alimentară și IT.

Contribuțiile de asigurări, în creștere cu 7,1%

Contribuțiile de asigurări au totalizat 110,86 miliarde lei, în creștere cu 7,1%, depășind dinamica fondului de salarii din economie. Evoluția reflectă extinderea bazei de impozitare reglementată prin Legea nr.141/2025, precum și încasările aferente Declarației unice.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 18,97 miliarde lei, consemnând o creștere de 10,1% comparativ cu anul trecut, susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici, de 12,5% an/an, impulsionate de încasările din luna iunie, de 17,5%, reprezentând în principal plățile pentru definitivarea impozitului aferent anului 2025. Încasările nete din TVA au fost de 74,14 miliarde lei, în creștere cu 25,1% comparativ cu anul 2025. Rezultatul a fost influențat de avansul încasărilor brute din TVA, de +21,6% an/an, pe fondul modificării cotelor de TVA prevăzute de Legea nr. 141/2025. Concomitent, restituirile de TVA au crescut la 18 miliarde lei, față de 16,41 miliarde lei în perioada ianuarie-iunie 2025, o majorare de 9,7%, menținându-se consecvența de a sprijini mediul de afaceri prin restituirea la timp a sumelor cuvenite. Creșterea încasărilor din TVA și contribuții sociale arată consolidarea bazei fiscale și eficientizarea colectării într-un context economic caracterizat de ajustări structurale.