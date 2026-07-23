Alina Gorghiu: Problemele din partid au apărut când Bolojan a ajuns premier

Alina Gorghiu critică modul în care a fost alcătuit Cabinetul de miniștri condus de Ilie Bolojan și spune că este o structură executivă care a lăsat complet pe dinafară resursa umană de partid a PNL. Aceasta acuză că „problemele din partid au apărut când Bolojan a ajuns premier“.

„Startul a fost la momentul la care s-a constituit guvernul. Guvernul Bolojan, după cum știți, a avut în spate o coaliție cu PSD, cu UDMR, cu USR și cu minorități… Dar n-a prea avut liberali prin el, în afară de Cătălin Predoiu, care este un ministru ce a populat mai multe guverne, un om cu experiență. Avem resursă USR, Reper și societate civilă pe locurile Partidului Național Liberal”, a explicat Gorghiu pentru Gândul, scoțând în evidență primele semne ale degradării interne.

Gorghiu spune că subiectele PNL sunt dominate de „mesaje din retorica agresivă a USR“.

„Toată lumea a vorbit în interiorul partidului, toată lumea din conducere a negat în interiorul partidului și cu toate astea suntem în punctul acela. Se petrece USR-izarea Partidului Național Liberal, care a început din momentul în care s-a format guvernul. Apoi a continuat cu popularea funcțiilor politice din interiorul Partidului Național cu acești oameni. Iar astăzi, prin privarea partidului de discuții pe teme de substanță și serioase, am ajuns la un vid care, ce să vezi, e populat de mesajele din retorica agresivă a USR-ului”, a completat deputatul liberal.

Dublul standard privind traseismul și contraofensiva conservatoare

Un alt reproș major adus premierului Ilie Bolojan vizează o inconsecvență flagrantă în raport cu propriile principii afirmate în trecut. Deși actualul șef al Executivului s-a poziționat istoric ca un contestatar vehement al migrației politice, ultimele luni au consemnat o deschidere totală a porților PNL pentru parlamentari proveniți din formațiuni considerate extremiste sau de stânga, cum sunt SOS România, POT sau PSD. Ca reacție, opoziția internă propune crearea unei platforme de redresare morală.

„Această frică din interiorul partidului, această rezervă în a-ți spune punctul de vedere este factorul determinant în formarea acestei platforme liberal-conservatoare. Inițial am spus că e pentru membrii Partidului Național Liberal, dar nu, e pentru orice om sănătos la minte. Orice om care vrea un partid liberal-conservator, care să ocupe locul acesta în spațiu public politic din România.

În opinia mea, e nevoie ca de aer să vorbești despre aceste lucruri. Partidul liberal conservator, în decurs de câteva luni, s-a transformat într-un partid care valorizează traseismul politic. Nu poți să aduci în partid, schimbând vechii liberali, parlamentari de la SOS, de la POT, de la PSD și îți fixezi acest standard. Să ignori că până mai ieri, tu, Ilie Bolojan, ai spus că traseismul este de condamnat”, a atacat Alina Gorghiu.

Lovitura definitivă venită de la Tribunalul București

Dincolo de disputele de ordin doctrinar, tabăra lui Ilie Bolojan primește o lovitură catastrofală în instanță, care anulează practic toate mișcările de putere orchestrate în această vară. Tribunalul București a respins definitiv apelul PNL împotriva deciziei de suspendare a Congresului Național organizat pe 21 iunie. Această sentință crucială anulează toate numirile și deciziile luate în cadrul acelui forum, obligând partidul să îi repună imediat în funcțiile de conducere pe toți membrii care fuseseră înlăturați sau afectați de reformele promovate de tabăra premierului.

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