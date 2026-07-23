Unul dintre marinarii răniți pe nava lovită de drone în Marea Neagră a murit

Unul dintre marinarii răniți în urma exploziei produse la bordul navei GAS LISBON, în apropiere de Sulina, a murit. Bărbatul era internat la Spitalul Județean de Urgență din Tulcea.

Marinarul care a murit este unul dintre cei trei membri ai echipajului care au fost transportați la spital după incidentul produs în Marea Neagră. Acesta ar fi murit în urma unei complicații pulmonare.

Ceilalți doi marinari răniți sunt în stare bună, potrivit directorului unității medicale.

Vasul cu propan a fost lovit de trei drone

Cei trei au fost aduși la spital în urmă cu două zile, după ce nava pe care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Vasul transporta aproape 3.800 de tone de propan și se afla în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de brațul Sfântu Gheorghe.

Marinarii susțin că la bordul navei au explodat trei drone.

În urma incendiului și a avariilor produse la nivelul suprastructurii, cei 17 membri ai echipajului s-au refugiat în prova navei. Ulterior, aceștia au fost evacuați de echipele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

După operațiunea de salvare, trei marinari au fost transportați la Spitalul Județean din Tulcea, iar ceilalți 14 au rămas în Sulina.

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