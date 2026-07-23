Știri de ultima orăActualitateBărbatul care a lovit intenționat cu mașina un adolescent pe trotinetă a fost arestat

Bărbatul care a lovit intenționat cu mașina un adolescent pe trotinetă a fost arestat

De Daniela Moise

Bărbatul din Suceava, de 51 de ani, care a lovit cu mașina, intenționat, un adolescent de 14 ani, aflat pe trotinetă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă de omor.

Incidentul a avut loc marți, în municipiul Suceava, și ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Pe fondul neînțelegerilor, adolescentul de 14 ani i-ar fi arătat șoferului semne obscene. Acesta l-a urmărit cu mașina pe o distanță de aproximativ doi kilometri, după care a acroșat trotineta, provocând căderea minorului.

Ulterior, șoferul a coborât din mașină și l-a agresat pe adolescent.

”În urma unei neînțelegeri în trafic, minorul arătându-i gesturi obscene, a urmărit-o pe persoana vătămată în vârstă de 14 ani, care se afla pe o trotinetă electrică (…), l-a urmărit cu mașina pe o distanță de aproximativ 2 km de pe raza comunei Ipotești, pe strada Tătărașii Noi și ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava. Aici șoferul a acroșat cu intenție trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului, coliziune ce a avut ca urmare proiectarea victimei pe carosabil pe partea stângă a sensului de deplasare. De asemenea autorul după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută jos pe carosabil i-a aplicat acesteia o lovitură. După incident autorul a părăsit locul faptei”, a transmis IPJ Suceava.

Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde a fost examinată medico-legal, stabilindu-se că prezintă contuzii ce s-au putut produce prin loviri în cadrul unui accident rutier, atestate medical cu două-patru zile de îngrijiri medicale.

Șoferul agresor este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe.

Citeşte şi: Siegfried Mureșan, după apariția pozelor cu Ciolacu și fugarul Arsene: Cum administrează pesediștii banul public, când ei merg în vacanțe de lux cu colegii infractori, iar pe noi ne lasă cu deficit record?

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS