Mesajul Ursulei von der Leyen după doborârea primei drone deasupra României: „Felicit Armata pentru reacția rapidă și eficientă”



Ursula von der Leyen a felicitat Armata Română pentru reacția „rapidă și eficientă” în doborârea dronei. Președinta Comisiei Europene a subliniat că o prioritate absolută este consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei de est.

„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit Armata Română pentru reacția sa rapidă și eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună. Consolidarea apărării și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei noastre de est rămâne o prioritate absolută”, a scris pe X Ursula von der Leyen.

European airspace has once again been violated by a drone incursion.



I commend the Romanian military for their swift and effective response, safeguarding our shared security.



Strengthening defence and deterrence along our Eastern border remains a top priority. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

Președintele Nicușor Dan a anunțat, vineri, că o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al României a fost doborâtă vineri dimineață de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Incidentul a avut în apropierea localității Padina, județul Buzău, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, conform digi24.ro.

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