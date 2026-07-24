Seminţe de in pentru salată, retrase de la vânzare în magazinele Penny

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) informează consumatorii că două sortimente de seminţe marca WELLGOOD comercializate în magazinele Penny sunt retrase de pe piaţă de către firma furnizoare Encinger SK s.r.o., deoarece a fost depăşit nivelul maxim admis de acid cianhidric.

„Furnizorul ENCINGER SK s.r.o. retrage de pe piaţă două sortimente de seminţe marca WELLGOOD, întrucât a fost depăşit nivelul maxim admis de acid cianhidric. Nu poate fi exclusă existenţa unui risc pentru sănătate”, se precizează într-un comunicat al ANSVSA.

Este vorba de WELLGOOD Seminţe de in 200 g / Flax Seeds 200 g, GTIN: 4070308146454, având ca date de expirare cuprinse între 20.11.2026 şi 09.02.2027.

Un alt produs este WELLGOOD Mix seminţe pentru salată 200 g / Mixed Seeds for Salads 200 g, GTIN: 4337256946483, cu date de expirare cuprinse între 29.08.2026 şi 03.11.2026.

Produsele pot fi returnate în oricare magazin Penny

„Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugaţi să nu le consume.

Produsele pot fi returnate în oricare magazin Penny, iar contravaloarea se resti-tuie fără prezentarea bonului fiscal”, arată Autoritatea.

Stocul afectat a fost deja retras de la vânzare, iar rechemarea vizează exclusiv datele de expirare indicate mai sus, pentru produsele livrate în magazinele Penny.

Seminţele de in conţin în mod natural compuşi care pot elibera acid cianhidric, motiv pentru care legislaţia europeană stabileşte limite maxime pentru acest contaminant, precizează ANSVSA, care adaugă că depăşirea limitei impune re-tragerea produselor, ca măsură de precauţie.

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