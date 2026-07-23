Siegfried Mureșan, după apariția pozelor cu Ciolacu și fugarul Arsene: Cum administrează pesediștii banul public, când ei merg în vacanțe de lux cu colegii infractori, iar pe noi ne lasă cu deficit record?

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a lansat un nou atac la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, după fotografiile în care liderul social-democrat apare în Italia alături de Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, condamnat definitiv pentru luare de mită și urmărit internațional.

Într-o postare pe Facebook, Mureșan a criticat atât întâlnirea dintre cei doi, cât și modul în care PSD a administrat finanțele publice în perioada în care s-a aflat la guvernare.

„Cum administrează pesediștii banul public, când ei merg în vacanțe de lux cu colegii infractori, iar pe noi ne lasă cu deficit record?”, a transmis europarlamentarul.

Acesta spune că întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene transmite un mesaj greșit în raport cu respectarea legii.

„Fostul prim-ministru PSD Marcel Ciolacu demonstrează din nou disprețul față de lege și față de oamenii cinstiți prin întâlnirea din Italia cu fugarul pesedist Ionel Arsene, condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită”, a afirmat Mureșan.

„Socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD, precum Arsene, ne-a adus în situația de a avea un deficit de 9,3% în 2024”

În opinia eurodeputatului, un politician rămâne responsabil pentru conduita sa inclusiv în afara exercitării funcției publice.

„Să-ți petreci vacanțele în hoteluri de lux alături de fugari condamnați pentru luare de mită înseamnă să transmiți că tolerezi și legitimezi un comportament în afara legii”, a declarat acesta.

Mureșan respinge și argumentul invocat de Marcel Ciolacu potrivit căruia activitățile din viața privată nu privesc opinia publică.

„Atât timp cât ești politician, ales prin votul cetățenilor, ești responsabil și pentru comportamentul tău din timpul liber, mai ales atunci când acesta contravine unor principii și valori sau te pune într-o situație vulnerabilă”, a susținut eurodeputatul liberal.

În același mesaj, Siegfried Mureșan a asociat cazul cu situația economică a României, criticând guvernarea PSD.

„Socialismul de caviar al domnului Ciolacu și al baronilor PSD, precum Arsene, ne-a adus în situația de a avea un deficit de 9,3% în 2024”, a afirmat acesta.

Declarațiile europarlamentarului vin în contextul controverselor generate de fotografiile publicate de Hotnews.ro, în care Marcel Ciolacu apare alături de Ionel Arsene într-o locație din Italia. Sorin Grindeanu a transmis că Marcel Ciolacu este cel care trebuie să ofere explicații cu privire la imaginile apărute.

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