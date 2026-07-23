Cele cinci mari confederaţii sindicale cer retragerea proiectului Legii salarizării în sectorul public

Cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional cer retragerea de urgenţă a proiectului Legii salarizării în sectorul public şi anunţă că nu vor mai participa la nicio consultare care vizează actualul proiect.

Liderii sindicali solicită, totdată, reluarea procesului de elaborare a noii Legi a salarizării „în cadrul unui mecanism de dialog social real şi instituţionalizat”.

„Considerăm că este necesară şi posibilă construirea, într-un termen de maximum şase luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil şi predictibil, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi consultării autentice şi care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare”, afirmă liderii sindicali, conform news.ro

Cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, Confederaţia Naţional Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România „Frăţia”, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia Naţională Sindicală „Meridian” şi Blocul Naţional Sindical (BNS), solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce priveşte proiectul Legii salarizării în sectorul public.



„Vă informăm că ne retragem din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spaţiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile şi acceptate de toate părţile implicate, din cauza timpului extrem de scurt ramas la dispoziţie”, informează liderii sindicali.

Cele cinci confederaţii sindicale solicită să fie reluat procesul de elaborare a noii Legi a salarizării

Aceştia solicită ca, după învestirea unui nou Guvern cu puteri constituţionale depline, să fie reluat procesul de elaborare a noii Legi a salarizării „în cadrul unui mecanism de dialog social real şi instituţionalizat”.



„Considerăm că este necesară şi posibilă construirea, într-un termen de maximum şase luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil şi predictibil, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi consultării autentice şi care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare”, mai arată sursa citată.

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