Trei autoturisme, implicate într-un accident în Craiova. Un bărbat a fost rănit

Un bărbat de 45 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs joi, în jurul orei 12:20, pe strada George Enescu din municipiul Craiova, în care au fost implicate trei autoturisme.

O femeie de 36 de ani, din Craiova, care ieșea din parcarea unui supermarket, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea” și nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus pe strada George Enescu de un bărbat de 45 de ani, potrivit IPJ Dolj.

În urma impactului, mașina condusă de femeie a fost proiectată într-un al treilea autoturism, care circula din sens opus și era condus de o tânără de 28 de ani, tot din Craiova.

Bărbatul de 45 de ani a suferit răni și a fost transportat la spital, conștient și cooperant, pentru îngrijiri medicale.

Toți cei trei șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

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