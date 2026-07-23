(VIDEO) Doi craioveni, reținuți după ce ar fi furat bunuri dintr-un fost spațiu comercial

Doi tineri, în vârstă de 22 și 27 de ani, din municipiul Craiova, au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, fiind cercetați pentru furt calificat.

În perioada 17–20 aprilie 2025, cei doi ar fi comis patru acte materiale de furt calificat. Aceștia sunt suspectați că au pătruns în incinta unui fost spațiu comercial, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, prejudiciul fiind estimat la 37.500 de lei, potrivit IPJ Dolj.

În urma cercetărilor și a probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii au dispus reținerea celor doi suspecți pentru 24 de ore. Aceștia au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Cei doi urmează să fie prezentați procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, care vor decide dacă vor solicita o măsură preventivă.

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