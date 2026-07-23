Dosarul de evaziune fiscală al lui Alexandru Zidaru „Makaveli” a fost clasat după achitarea prejudiciului

Dosarul de evaziune fiscală în care era cercetat influencerul de pe TikTok Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de „Makaveli”, a fost clasat de procurori după ce acesta a achitat prejudiciul stabilit în cauză, potrivit unor documente consultate de G4Media.

Potrivit informațiilor din documentele analizate, cauza penală a fost închisă după ce suma datorată statului a fost recuperată. În astfel de situații, legislația permite, în anumite condiții, clasarea cauzei atunci când prejudiciul este acoperit integral.

Makaveli a declarat pentru activistul Marian Moroșanu ”Ceaușescu” faptul că banii pentru acoperirea prejudiciului i-au venit din donații și împrumuturi.

Alexandru Zidaru ar fi fost cercetat pentru fapte de evaziune fiscală, iar plata prejudiciului a dus la soluționarea dosarului fără trimiterea acestuia în judecată.

Citeşte articolul integral pe G4Media.ro