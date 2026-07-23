România primește peste două miliarde de euro din cea mai mare investiție NATO pentru extinderea conductelor de combustibil

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat obținerea unui rezultat strategic, un urma a peste cinci ani de negocieri purtatea de către factorii decizionali din țara noastră cu Alianța. Extinderea rețelei NATO de conducte pentru combustibil printr-o investiție istorică de 27 de miliarde de euro, dintre care 2,15 vor reveni României, conform digi24.ro

Șeful statului a scris pe rețelele sociale: „România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO. După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic.

Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă. România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO.

Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României.

Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești. Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO“.

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