Legea prosumatorilor, promulgată de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat joi legea care stabilește statutul prosumatorului de energie electrică și introduce noi reguli privind compensarea energiei produse din surse regenerabile și livrate în rețea.

Actul normativ stabilește drepturile și obligațiile persoanelor fizice, juridice și instituțiilor publice care produc energie pentru consum propriu și permite valorificarea surplusului de energie în anumite condiții, potrivit Agerpres.

Ce este prosumatorul și cum funcționează compensarea energiei

Potrivit legii, prosumatorul este clientul final care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, într-un spațiu propriu racordat la rețeaua electrică.

Acesta poate utiliza energia produsă, o poate stoca sau o poate vinde furnizorului cu care are contract de furnizare ori altor consumatori racordați la aceeași centrală electrică.

Legea introduce mecanismul de compensare cantitativă, prin care furnizorul de energie facturează lunar diferența dintre energia consumată din rețea și cea produsă și livrată de prosumator.

Mecanismul se aplică pentru centrale electrice din surse regenerabile cu o putere instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum, conform reglementărilor stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Energia produsă poate fi compensată și în alte locuri de consum

Noua lege permite prosumatorilor să compenseze energia livrată în rețea cu energia consumată în alte puncte de consum sau producție ale acestora.

Pentru aplicarea acestei prevederi trebuie îndeplinite două condiții: locurile respective trebuie să fie deservite de același furnizor de energie electrică; acestea trebuie să fie racordate la rețeaua aceluiași operator de distribuție.

Măsura este valabilă atât timp cât producerea energiei electrice nu reprezintă activitatea comercială sau profesională principală a prosumatorului.

Prosumatorii cu instalații mai mari pot vinde energia produsă

Legea extinde posibilitatea de valorificare a energiei produse și pentru prosumatorii care dețin instalații cu o putere instalată de până la 400 kW pe loc de consum.

Aceștia vor putea vinde energia electrică produsă sau stocată: furnizorilor de energie electrică cu care au contract; consumatorilor racordați la barele centralei electrice.

Prevederea se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice, dar și autorităților și instituțiilor publice.

Obligații noi pentru furnizorii de energie

Furnizorii de energie electrică vor avea obligații clare față de prosumatorii care solicită compensarea cantitativă.

Aceștia trebuie să: realizeze compensarea între energia livrată și energia consumată din rețea; utilizeze pentru decontare prețul energiei active prevăzut în contract; nu includă în acest preț costurile cu dezechilibrele, serviciile de transport și distribuție, serviciile de sistem, contribuția pentru cogenerare, certificatele verzi sau acciza; evidențieze separat în facturi componentele de furnizare și taxele aplicabile.

De asemenea, furnizorii vor putea emite facturi în numele și pe seama prosumatorilor care au obligația legală de facturare pentru energia livrată în rețea.

Facilități pentru instituțiile publice

Autoritățile și instituțiile publice care dețin capacități de producere a energiei regenerabile realizate total sau parțial din fonduri publice vor putea solicita compensarea cantitativă sau regularizarea financiară între energia livrată și energia consumată.

Legea a trecut prin mai multe etape înainte de promulgare

Legea privind statutul prosumatorului a fost inițiată în anul 2023, dar a fost trimisă la reexaminare în același an.

În 2025, proiectul a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate, înainte de a ajunge la forma promulgată de președintele Nicușor Dan.

Noua reglementare urmărește să clarifice relația dintre prosumatori, furnizori și operatorii de distribuție și să încurajeze dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile.

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