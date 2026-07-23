Un primar s-a dat pe sine însuși în judecată pentru a-și mări salariul

Un primar din Ialomiţa s-a dat singur în judecată ca să-şi mărească salariul. Deşi edilul susţine că nu s-a gândit doar la el, ci şi la subalternii săi, viceprimarul nici măcar nu ştia de acţiunea din instanţă. Mai mult, juriştii cred că în cazul în care va câştiga, decizia i se aplică doar lui, nu şi angajaţilor din primărie, informează Observatornews.

Marian Trîmbiţaşu este la al doilea mandat de primar în comuna Grindu din judeţul Ialomiţa. În ultima declaraţie de avere, din 2024, venitul său anual era de peste 93.000 de lei.

În cererea de chemare în judecată, Marian Trîmbițașu cere o mărire de salariu, o actualizare conform grilei de salarizare. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Ialomiţa. Primarul apare atât ca pârât, cât și ca reclamant.

Primarul spune că s-a gandit la subalternii săi când a deschis procesul

Primarul susţine că s-a gândit nu doar la el, dar şi la subalternii săi – opt funcţionari publici şi viceprimarul -, când a deschis procesul.

„Salariile funcţionarilor depind de salariul primarului. Noi avem salariile indexate în momentul de față din anul 2019. Deci este un proces colectiv, primăria a inițiat un proces în instanța și dă în judecată ca să indexeze salariul pe un salariu minim pe economie în momentul de față”, a spus primarul din Grindu.

Viceprimarul nu pare să ştie de demers

„Nu sunt pus la punct cu toate și exact care e situația, domnul primar știe cel mai bine”, a răspuns viceprimarul când a fost întrebat despre situație.

Dacă o să câştige procesul, primarul va câştiga doar el bani mai mulţi, nu şi ceilalţi angajaţi ai primăriei, cred juriştii.

„O eventuală hotărâre favorabilă produce efecte numai între părțile dosarului, ori parte este primarul în persoană fizică şi primarul ca autoritate publică, ca ordonator principal de credite. Alți titulari ai unor drepturi similare, cum ar fi alți funcționari ai primăriei nu devin automat reclamanți și nu primesc bani în baza acestei hotărâri“, a explicat Nestor Vasile, avocat.

În acțiunea depusă la tribunal, edilul susţine că venitul său trebuia calculat în funcție de salariul minim brut pe țară și modificat anual. Procesul încă nu a primit un termen de judecată, dar e posibil ca Marian Trâmbiţaşu să apară în faţa judecătorilor în ambele ipostaze, de pârât şi de reclamant. Și va avea, cel mai probabil, doi avocaţi diferiţi.

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