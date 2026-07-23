Preot suspendat și cercetat disciplinar după ce a fost ales președintele unei organizații locale a PSD

Un preot din Argeș a fost suspendat de la slujirea preoțească și este cercetat disciplinar după ce a fost ales președinte al organizației PSD din Topoloveni. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului spune că nu a fost informată despre candidatura acestuia și reamintește că preoților le este interzisă implicarea în viaţa politică.

Preotul Pavel Gheorghe Dănuț a intrat în atenția conducerii Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului după ce în spațiul public au apărut informații despre alegerea sa la conducerea organizației PSD din Topoloveni.

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei, clericul nu și-a anunțat superiorii că intenționează să candideze pentru această funcție și nu a primit nicio aprobare în acest sens.

Preotul, oprit de la slujire pe durata verificărilor

Arhiepiscopia a deschis o cercetare disciplinară pentru a verifica toate împrejurările în care preotul a ajuns să ocupe funcția politică.

Până la finalizarea anchetei, preotul nu mai are voie să slujească și nici să îndeplinească alte atribuții preoțești.

Reprezentanții Arhiepiscopiei spun că măsura a fost luată pentru ca verificările să se desfășoare fără presiuni și pentru a evita apariția unor tensiuni în comunitatea bisericească.

După încheierea cercetării, conducerea Arhiepiscopiei va decide dacă se impun sancțiuni canonice sau disciplinare.

Preoților le este interzis să facă politică de partid

În comunicat, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului amintește că regulile Bisericii Ortodoxe Române le interzic clericilor să desfășoare activități politice de partid.

Preoții, diaconii, arhiereii, călugării și călugărițele nu pot fi membri ai unor partide și nici nu pot ocupa funcții de conducere în cadrul formațiunilor politice. Interdicția este prevăzută în mai multe hotărâri ale Sfântului Sinod, adoptate în 2016, 2020 și 2024.

Pavel Gheorghe Dănuț este preot misionar în cadrul Protoieriei Topoloveni și slujește la Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din oraș. Arhiepiscopia precizează că acesta nu are contract individual de muncă în cadrul instituției.

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