Traian Băsescu, despre comisia de criză la parlament dorită de Grindeanu: Dacă el nu are Guvernul României, vrea să-și facă un guvern acolo

Măsurile avansate de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, privind înființarea unei comisii speciale de criză la nivelul legislativului, au fost primite cu ironie și asprime de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta consideră că în spatele acestei inițiative se ascunde, de fapt, dorința blocului social-democrat de a-și asigura un control executiv paralel, în condițiile în care nu dețin în mod oficial frâiele Palatului Victoria, prăbușind astfel rigoarea separării puterilor în stat.

„Oamenii ăștia au ajuns atât de în afara Constituției încât au ajuns să propună crearea unor soiuri de instituții. Unul vrea să creeze o comisie de criză la Parlament, adică Grindeanu ar vrea ca această comisie de criză de la Parlament, practic, să fie un guvern al lui. Dacă el nu are Guvernul României, să-și facă un guvern în Parlament”, a explicat Traian Băsescu, subliniind caracterul toxic al acestor propuneri.

Fostul președinte nu i-a menajat nici pe ceilalți actori politici care au preluat modele externe pentru a lansa concepte fără acoperire juridică în textul fundamental al țării.

„Altul vine cu altă idee trăsnită, care de asemenea nu este în Constituție, și vrea un guvern de armistițiu. S-a îmbolnăvit de la Trump, care face armistiții peste tot în lumea asta, și vrea și el un guvern de armistițiu”, a completat Băsescu.

Degradarea textului fundamental și cultura improvizației

Această dinamică a propunerilor hazardate este văzută ca o continuare a unui proces mai vechi de decredibilizare a regulilor democratice, început încă din timpul exercițiilor electorale trecute. Din această perspectivă, lipsa de respect față de pilonii statului de drept tinde să devină o practică curentă la București.

„Lucrurile astea arată cât de departe a ajuns degradarea abordării partidelor parlamentare cu privire la Constituție. Nu mai există rigoare constituțională. Dacă ei au mers la anularea alegerilor prezidențiale, la mistificarea alegerilor locale și europarlamentare în 2024, fiți atenți că acum inventează instituții, inventează soluții neconstituționale pentru rezolvarea unei crize. Cred că oamenii aceștia au împins România către o zonă în care Constituția nu mai este pilonul de rezistență al deciziilor politice în stat. Ceea ce este foarte grav. Improvizează!”, a avertizat fostul președinte.

Sechestrul pe înregistrările de la Cotroceni și rolul lor de protecție

O altă temă fierbinte demontată de fostul locatar de la Cotroceni este solicitarea fermă a PSD de a publica benzile magnetice sau înregistrările discuțiilor purtate la consultările oficiale. Băsescu a respins categoric o asemenea posibilitate, explicând că aceste elemente de siguranță servesc exclusiv ca mecanism de autoapărare pentru instituția prezidențială în fața minciunilor politice de la ieșirea din palat, iar desecretizarea lor nu poate fi dictată de liderii de partid.

„Grindeanu trebuie să înțeleagă și mecanismele statului. Unul din mecanismele statului este consultarea președintelui cu partidele politice când e vorba de formarea unui guvern sau în alte situații. Toate discuțiile sunt înregistrate, dintr-un motiv simplu. Pentru ca cei care au fost la consultări cu președintele, la ieșire să nu spună ce le dă prin cap, ci să spună exact ce au spus în interior. Atunci când președintele constată că ei mint, că dezinformează despre pozițiile pe care le-a avut președintele sau pozițiile pe care le-au avut ei, președintele nu poate face nimic altceva pentru a se apăra decât să scoată înregistrarea. Să spună domnul de la PSD minte sau domnul de la PNL minte”, a detaliat cu precizie fostul șef al statului.

În viziunea acestuia, protocolul audio rămâne la discreția totală a președintelui, nicio presiune externă neavând forța juridică de a modifica regulile jocului diplomatic.

„Înregistrările sunt un sistem de protecție pentru președinte. Dacă președintele nu utilizează aceste înregistrări, înseamnă că apreciază că nu este necesar să utilizeze această protecție. Grindeanu nu-i poate cere președintelui să desecretizeze ceva, este doar o opțiune a președintelui”, a încheiat Traian Băsescu.

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