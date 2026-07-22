„Tradițiile verii în satul doljean”: școală de vară pentru copii, dedicată obiceiurilor populare

Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj organizează, la finalul lunii iulie, două zile de activități dedicate copiilor, tradițiilor și obiceiurilor de vară din satul doljean. Proiectul urmărește promovarea patrimoniului cultural și apropierea celor mici de valorile tradiționale.

Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj pregătește programul educativ „Tradițiile verii în satul doljean”, desfășurat sub forma unei școli de vară, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj.

Activitățile sunt organizate în parteneriat cu Asociația „Seniori Art” și „Cromatic Art Studio”, iar la acestea sunt invitați să participe atât copiii care frecventează atelierele de pictură, cât și alți copii interesați de lumea satului tradițional.

Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac la numerele de telefon 0351/176984 și 0351/176985, în limita a 15 locuri pe zi. Copiii se pot înscrie pentru una sau pentru ambele zile ale programului.

Ateliere dedicate tradițiilor de vară

Școala de vară „Tradițiile verii în satul doljean” se va desfășura la Galeriile „Cromatic”, situate pe strada Alexandru Macedonski nr. 28 din Craiova, în zilele de joi și vineri, 30 și 31 iulie, între orele 11:00 și 15:00.

În cadrul întâlnirilor, copiii vor descoperi, într-un mod interactiv, obiceiuri și tradiții specifice sezonului estival, precum facerea pâinii, Sânzienele, Caloianul, Paparudele și tradițiile de Sfântul Ilie.

Cei mici vor avea acces la fotografii și materiale video din arhive, precum și la imagini de la Festivalul „Tradițiile verii”, eveniment care a adus pe scenele Craiovei, începând din anul 2012, elemente ale copilăriei la sat și ale culturii tradiționale.

Organizatorii își propun ca prin aceste activități copiii să cunoască obiceiurile locale și să devină, la rândul lor, promotori ai tradițiilor pe care le pot împărtăși cu familiile și colegii lor.

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