Zelenski crede că Putin „se joacă” cu Trump pentru a a prelungi războiul

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat la Kiev pentru televiziunea Fox News, apropiată lui Donald Trump, că Rusia încearcă „să se joace cu preşedintele Statelor Unite” şi să tragă de timp în eforturile mediate de SUA pentru a pune capăt războiului, informează News.ro.

În interviul acordat în limba engleză, Zelenski a respins sugestiile preşedintelui Trump că Ucraina este cea care blochează procesul de pace. „Noi am susţinut întotdeauna pacea”, a spus Zelenski. „Când eşti acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în oraşul tău, bineînţeles că vrei să opreşti războiul”, a argumentat el.

În schimb, Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să tergiverseze discuţiile, pentru a evita să facă concesii. „Ei încearcă să se joace cu preşedintele Statelor Unite”, a avertizat el.

Întrebat de Fox News dacă el crede că Vladimir Putin face un fel de joc, Zelenski a răspuns: „Da, cred că da. Da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri”.

Ucraina propune un armistiţiu urmat de negocieri

Zelenski a spus că Ucraina este gata să îngheţe conflictul în forma sa actuală, propunând un armistiţiu urmat de negocieri. Dar el a repetat că nu va accepta cererea Rusiei ca Ucraina să cedeze teritoriul pe care armata rusă nu a reuşit să-l cucerească în patru ani de luptă.

Vorbind la o zi după ce conflictul a intrat în al cincilea an, Zelenski a recunoscut că unii ucraineni sunt obosiţi de război. Dar el a spus că propunerile de pace de până acum sunt puternic înclinate în favoarea cererilor Rusiei. „Toată lumea vrea pace şi mulţi oameni sunt obosiţi”, a spus Zelenski. „Dar credeţi-mă, nu toată lumea este pregătită… să mănânce ce ne-a pregătit Putin”, a adăugat el.

Liderul ucrainean l-a îndemnat pe preşedintele Trump să-i viziteze ţara, spunând: „Va vedea rezultatul atacurilor. Şi va vedea cum trăieşte cu adevărat naţiunea. Nu doar supravieţuieşte”.

Citește și: Viceprimarul unei comune nu a oprit mașina la semnalul poliţiştilor pentru că era băut