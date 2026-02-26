Viceprimarul unei comune nu a oprit mașina la semnalul poliţiştilor pentru că era băut

Viceprimarul comunei Pogăceaua, Ştefan Adelin Laurenţiu, a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a fost urmărit, s-a răsturnat cu maşina într-un şanţ şi a refuzat recoltarea de probe biologice.

Evenimentul a avut loc marți, pe DJ 152B, înspre drumul comunal din Pogăceaua.

„La data de 24 februarie, în jurul orei 15.50, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Râciu, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au pornit în urmărirea unui autoturism, care se deplasa pe DJ 152B înspre drumul comunal din Pogăceaua, după ce şoferul acestuia a refuzat să oprească la semnalul de oprire al organelor de poliţie, cu semnalele acustice şi luminoase.

La un moment dat, conducătorul, un bărbat, în vârsta de 26 de ani, din Pogăceaua, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând astfel într-un şanţ, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat faţă de acesta o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, la unitatea spitalicească, tânărul a refuzat să se supună recoltării de probe biologice“, a transmis, miercuri, IPJ Mureş.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate pentru refuz de la prelevarea de mostre biologice.

