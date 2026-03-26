Promenada Craiova întâmpină sărbătorile pascale cu evenimente tematice și premii speciale pentru vizitatori

Craiova, 25 martie – În perioada 26 martie – 9 aprilie, Promenada Craiova îi invită pe toți vizitatorii să descopere o gamă largă de activități dedicate sărbătorilor pascale, precum și o campanie cu premii speciale.

Centrul comercial dă startul surprizelor de Paște printr-o campanie dedicată în aplicația SPOT, începând cu 26 martie și până pe 9 aprilie. Vizitatorii pot câștiga garantat premii speciale LEGO, în limita stocului disponibil, prin scanarea a maximum trei bonuri de cumpărături, care să valoreze cumulat minimum 600 de lei, în termen de cel mult 48 de ore de la achiziție.

Evenimentele tematice vor începe pe 29 martie, de la ora 14:00, la Info-Desk, cu un concurs de pictat ouă destinat elevilor de liceu din municipiul Craiova. Cele mai inspirate lucrări vor putea fi votate în intervalul 30 martie – 7 aprilie, iar festivitatea de premiere este programată pentru 8 aprilie, de la ora 17:00. În plus, toți cei care vor vota în cadrul concursului vor fi răsplătiți cu surprize dulci.

În continuarea programului, între 2 și 5 aprilie, centrul comercial organizează Târgul de Paște, unde vizitatorii vor putea explora o varietate de produse, printre care: aranjamente florale, bijuterii moderne și vintage, accesorii, coșulețe pascale, obiecte din ceramică tradițională și articole din lemn, toate realizate de meșteri din zona Vrancei. Punctul central al târgului îl reprezintă ouăle încondeiate, realizate de doi meșteri cunoscuți din Bucovina, care vor susține demonstrații live. Publicul va avea ocazia să observe procesul de realizare, să afle detalii despre simbolistica motivelor tradiționale și să interacționeze direct cu artizanii.

Seria activităților se încheie pe 9 aprilie, cu o expoziție de iepurași care va putea fi admirată începând cu ora 17:00. Vizitatorii vor acea ocazia unică de a descoperi mai multe tipuri de rase, inclusiv exemplare din categoriile „dalmațian” și „uriaș”.

Astfel, Promenada Craiova aduce împreună o gamă largă de activități și premii dedicate sărbătorilor pascale, invitând vizitatorii de toate vârstele să se bucure de surprizele pregătite.