Simulare Bacalaureat 2026 în Dolj: prezență ridicată la proba de Limba română

Știri de ultima orăEducatieBacalaureatSimulare Bacalaureat 2026 în Dolj: prezență ridicată la proba de Limba română

De Mariana BUTNARIU
Aproape 9 din 10 elevi au participat la prima probă scrisă, fără incidente
Elevii de clasa a XII-a din județul Dolj au susținut astăzi, 23 martie 2026, proba scrisă la Limba și literatura română, în cadrul simulării naționale a examenului de Bacalaureat.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj:

  • 4956 elevi înscriși (3959 – zi, 997 – seral + frecvență redusă),
  • 87,90% prezență pentru elevii de la zi,
  • 70,52% prezență totală (zi + seral + FR).

Rezultatele arată un interes crescut al elevilor pentru această etapă importantă de pregătire.

Fără incidente sau tentative de fraudă

Examenul s-a desfășurat în condiții normale:

  • nu au existat elevi eliminați,
  • nu au fost înregistrate tentative de fraudă.

Urmează proba obligatorie

Simularea continuă mâine, 24 martie, cu proba scrisă la:

  • Matematică (profil real),
  • Istorie (profil uman).

Examenul se va desfășura în 44 de unități de învățământ din județul Dolj.

Citește și: Accident rutier la Cârlogani: un pasager rănit, anchetă în curs

