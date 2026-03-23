Simulare Bacalaureat 2026 în Dolj: prezență ridicată la proba de Limba română

Elevii de clasa a XII-a din județul Dolj au susținut astăzi, 23 martie 2026, proba scrisă la Limba și literatura română, în cadrul simulării naționale a examenului de Bacalaureat.
Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Dolj:
- 4956 elevi înscriși (3959 – zi, 997 – seral + frecvență redusă),
- 87,90% prezență pentru elevii de la zi,
- 70,52% prezență totală (zi + seral + FR).
Rezultatele arată un interes crescut al elevilor pentru această etapă importantă de pregătire.
Fără incidente sau tentative de fraudă
Examenul s-a desfășurat în condiții normale:
- nu au existat elevi eliminați,
- nu au fost înregistrate tentative de fraudă.
Urmează proba obligatorie
Simularea continuă mâine, 24 martie, cu proba scrisă la:
- Matematică (profil real),
- Istorie (profil uman).
Examenul se va desfășura în 44 de unități de învățământ din județul Dolj.
