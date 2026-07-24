Produsele din fructe ”Topoloveni” sunt tradiție, nu ”bunătăți”

SONIMPEX TOPOLOVENI S.R.L. anunță o nouă victorie pe calea deplinei recunoașteri la nivel național a calității produselor sale, certificate ca Indicație Geografică Protejată la nivel european și/sau purtătoare ale unor mărci de renume, deja cunoscute consumatorilor din România pentru aproape două decenii.

Prin Hotărârea nr. 150 din 02.10.2025 pronunțată de Comisia de Contestații Mărci din cadrul OSIM, această instituție a stabilit, în acord cu prevederile legislației europene relevante, faptul că un operator economic care nu beneficiază de certificarea IGP pentru produsele sale din fructe proaspete și/sau conservate, nu va putea folosi indicația geografică „Topoloveni” în cadrul denumirii acestora.

Societatea noastră este producătorul cunoscutului Magiun de prune Topoloveni, primul produs alimentar din România pentru care a fost acordată, în anul 2012, certificarea ca Indicație Geografică Protejată la nivel european. Ne bucurăm să avem posibilitatea de a oferi consumatorilor din România produse de calitate, purtătoare în mod legal ale brandului Topoloveni.

Pentru a asigura respectarea tradiției gastronomice românești și promovarea produselor tradiționale de calitate, orice persoană care identifică în circuitul comercial produse din fructe proaspete sau conservate, a căror denumire include fără drept indicația geografică Topoloveni, poate sesiza acest aspect A.N.P.C. în vederea declanșării demersurilor necesare.

Autor: Curierul Național