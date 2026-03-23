Accident rutier la Cârlogani: un pasager rănit, anchetă în curs

Un accident rutier s-a produs azi dimineață, în Cârlogani, județul Olt, fiind necesară intervenția polițiștilor și a echipajelor medicale.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, evenimentul a fost semnalat prin apel 112, în jurul orei 09:00.

Din primele verificări un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 67 de ani, ambii din localitate

Impactul a avut loc la intersecția străzii Beculești cu Drumul Județean 677.

În urma accidentului ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

