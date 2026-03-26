Accident cu victime la Hurezani: trei femei au ajuns la spital după o depășire periculoasă

Polițiștii din Stoina au intervenit, ieri, după un apel la 112 care anunța un accident rutier în localitatea Hurezani.

Din primele cercetări, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 38 de ani, din Hurezani, în timp ce conducea pe DN6B, din direcția Stoina către Licurici, ar fi încercat să vireze la stânga.

În acel moment, autoturismul a fost acroșat de o mașină condusă de o femeie de 40 de ani, din județul Dolj, care se afla în depășire.

Trei persoane rănite

În urma impactului, au fost rănite:

conducătoarea auto de 40 de ani

două femei, de 46 și 71 de ani, pasagere în cele două autoturisme

Victimele au fost transportate cu ambulanța la spitalul din Târgu Cărbunești pentru îngrijiri medicale.

Șoferii nu consumaseră alcool

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.

Citește și: Filipine declară stare de urgență din cauza crizei energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu