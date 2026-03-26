Filipine declară stare de urgență din cauza crizei energetice provocate de războiul din Orientul Mijlociu

Filipine a devenit prima țară care declară stare de urgență națională pe fondul efectelor economice generate de războiul din Orientul Mijlociu.

Decizia vine după creșteri accelerate ale prețurilor la combustibili, care pun presiune pe economie și pe populație.

Criza energetică se extinde în Asia

Impactul conflictului se resimte puternic în mai multe state asiatice, chiar dacă acestea se află la mii de kilometri distanță de zona de război.

În Coreea de Sud, autoritățile au introdus măsuri de economisire a energiei, inclusiv restricții privind consumul.

Măsuri neobișnuite în regiune

În Thailanda, guvernul a lansat apeluri publice pentru reducerea consumului de energie:

angajații sunt încurajați să renunțe la costumele formale

utilizarea aerului condiționat trebuie limitată

Aceste măsuri reflectă presiunea tot mai mare asupra resurselor energetice.

Efectele globale ale conflictului

Creșterea prețurilor la combustibili și perturbările din lanțurile de aprovizionare arată cât de rapid se propagă efectele unui conflict regional la nivel global.

Specialiștii avertizează că, dacă situația din Orientul Mijlociu continuă, impactul economic ar putea deveni și mai sever în perioada următoare.

