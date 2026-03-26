(VIDEO) Bărbat din Moțăței, reținut după ce a fost prins băut la volan și fără permis

Polițiștii din Cetate au reținut, pe 25 martie, un bărbat de 44 de ani din comuna Moțăței, cercetat pentru mai multe infracțiuni rutiere.

Incidentul a avut loc în noaptea de 24 spre 25 martie, în jurul orei 00:15, pe strada Mircea cel Bătrân din localitate, unde polițiștii au oprit pentru control un autoturism.

Alcool peste limita legală și refuz de recoltare

La volan a fost identificat un bărbat din Moțăței care prezenta halenă alcoolică.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat, însă acesta a refuzat recoltarea probelor biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Nu avea permis de conducere

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de autovehicule.

Reținut și dus în arest

În baza probelor administrate și sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

Urmează decizia procurorilor

Pe parcursul zilei de astăzi, suspectul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru:

conducerea unui vehicul fără permis,

refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice.

