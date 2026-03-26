Percheziții în Mehedinți într-un dosar de fraude: zeci de persoane, vizate pentru acte false de handicap

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți au desfășurat, azi, o amplă acțiune în județ, punând în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile au fost realizate împreună cu polițiști din structurile de investigații criminale, arme și substanțe periculoase, dar și cu sprijinul jandarmilor și al luptătorilor de acțiuni speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin.

Suspiciuni de fals și înșelăciune în dosare de handicap

Ancheta vizează 21 de persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de:

înșelăciune,

fals în înscrisuri oficiale,

uz de fals.

Totul a pornit după ce DGASPC Mehedinți a sesizat, în 2025, existența unor documente medicale suspecte depuse pentru obținerea sau revizuirea gradului de handicap.

O femeie ar fi falsificat acte pentru zeci de persoane

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2019–2025, o femeie de 39 de ani, din comuna Șimian, ar fi falsificat documente medicale pentru 23 de persoane.

Actele ar fi fost folosite pentru:

întocmirea dosarelor medicale,

completarea documentației,

inducerea în eroare a comisiilor de evaluare.

Prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei

În baza acestor documente, cele 23 de persoane ar fi obținut certificate de încadrare în grad de handicap și, implicit, indemnizații necuvenite.

Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 1.384.891 de lei.

Persoane aduse la audieri

Polițiștii au pus în aplicare 21 de mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul IPJ Mehedinți pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Ancheta este în desfășurare.

