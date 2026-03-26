Ajutoare pentru încălzire în Dolj: peste 47.000 de beneficiari primesc bani la final de martie

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj va vira, în perioada 26 – 31 martie 2026, fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de încălzire către toate cele 111 primării din județ.

Banii sunt acordați în baza Legii nr. 226/2021 și vizează sprijinul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

Sumele alocate și numărul beneficiarilor

Potrivit instituției, vor fi distribuite următoarele fonduri:

peste 80.000 de lei pentru 145 de beneficiari , reprezentând ajutorul de încălzire aferent perioadei februarie – martie 2026

pentru , reprezentând ajutorul de încălzire aferent perioadei februarie – martie 2026 aproximativ 943.000 de lei pentru 47.150 de beneficiari, reprezentând suplimentul de încălzire pentru luna februarie 2026

Cum ajung banii la beneficiari

Sumele nu vor fi plătite direct de agenție, ci vor fi transferate către primăriile din județul Dolj, urmând ca acestea să distribuie banii către beneficiari.

Autoritățile recomandă persoanelor eligibile să ia legătura cu primăriile de care aparțin pentru detalii privind plata.

Citește și: „Vrăjitorul din Oz” și „PIC”, pe scena Teatrului Colibri