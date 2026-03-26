„Vrăjitorul din Oz” și „PIC”, pe scena Teatrului Colibri

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova a pregătit publicului un weekend sub semnul bucuriei întâlnirii cu poveștile. Vor interpreta actorii:

Geo Dinescu,

Oana Stancu,

Emanuel Popescu,

Daniel Mirea,

Adriana Ioncu,

Robert Iovan,

Marin Fagu,

Cosmin Dolea,

Ionica Dobrescu,

Alla Cebotari,

Alis Ianoș.

Sâmbătă, 28 martie, ora 18:00, este programat spectacolul „Vrăjitorul din Oz”, adaptare după L. Frank Baum, scenariul şi regia Cristian Mitescu. Vârsta minimă recomandată: 5+.

Alături de Dorothy, de cățelul ei Toto şi multe alte personaje de poveste, pornim într-o aventură fantastică, pe care suntem poftiţi de regizor s-o visăm în culori şi s-o trăim în ritm de musical, prin dialog, joc, dans şi cântec.

Duminică, 29 martie, ora 11:00 ne bucurăm de spectacolul „PIC”, de Ana Cucu Popescu și Delia Gavlițchi, regia Delia Gavlițchi. Vârsta minimă recomandată: 3 ani.

„Pic” este un spectacol nonverbal, despre inocență și puritate, despre descoperirea universului prin bucuria pe care o întrupează o poveste cu păpuși.

