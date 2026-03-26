Știri de ultima orăActualitateCultura„Vrăjitorul din Oz” și „PIC”, pe scena Teatrului Colibri

„Vrăjitorul din Oz” și „PIC”, pe scena Teatrului Colibri

De Mariana BUTNARIU

Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova a pregătit publicului un weekend sub semnul bucuriei întâlnirii cu poveștile. Vor interpreta actorii:

  • Geo Dinescu,
  • Oana Stancu,
  • Emanuel Popescu,
  • Daniel Mirea,
  • Adriana Ioncu,
  • Robert Iovan,
  • Marin Fagu,
  • Cosmin Dolea,
  • Ionica Dobrescu,
  • Alla Cebotari,
  • Alis Ianoș.

Sâmbătă, 28 martie, ora 18:00, este programat spectacolul „Vrăjitorul din Oz”, adaptare după L. Frank Baum, scenariul şi regia Cristian Mitescu. Vârsta minimă recomandată: 5+.

Alături de Dorothy, de cățelul ei Toto şi multe alte personaje de poveste, pornim într-o aventură fantastică, pe care suntem poftiţi de regizor s-o visăm în culori şi s-o trăim în ritm de musical, prin dialog, joc, dans şi cântec.

Duminică, 29 martie, ora 11:00 ne bucurăm de spectacolul „PIC”, de Ana Cucu Popescu și Delia Gavlițchi, regia Delia Gavlițchi. Vârsta minimă recomandată: 3 ani.

Pic” este un spectacol nonverbal, despre inocență și puritate, despre descoperirea universului prin bucuria pe care o întrupează o poveste cu păpuși.

Citește și: Acțiunile companiilor spațiale explodează după informațiile privind IPO-ul SpaceX al lui Elon Musk

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

