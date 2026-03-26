Acțiunile companiilor spațiale explodează după informațiile privind IPO-ul SpaceX al lui Elon Musk

Val de creșteri pe bursă în sectorul spațial

Acțiunile companiilor din industria spațială au înregistrat creșteri puternice pe bursele din SUA, după apariția informațiilor potrivit cărora SpaceX ar putea depune în curând documentele pentru listarea publică.

Investitorii au reacționat rapid, iar mai multe companii din sector au consemnat creșteri de două cifre.

Creșteri semnificative pentru jucătorii din industrie

Printre cele mai vizibile evoluții:

Firefly Aerospace și Rocket Lab au crescut cu peste 10%

Intuitive Machines a urcat cu aproape 15%

Planet Labs a înregistrat un avans de peste 10%

Sidus Space a crescut cu aproximativ 19%

AST SpaceMobile a câștigat circa 10%

Mișcările reflectă entuziasmul investitorilor în perspectiva unei listări istorice.

IPO-ul care ar putea rescrie istoria burselor

Potrivit informațiilor din piață, SpaceX ar putea depune cererea de IPO chiar în această săptămână.

Compania ar putea atinge o evaluare de aproximativ 1,75 trilioane de dolari și ar putea atrage peste 75 de miliarde de dolari — ceea ce ar transforma listarea în cea mai mare din istorie.

Ascensiunea rapidă a SpaceX

Fondată în 2002 de Elon Musk, SpaceX a devenit în ultimii ani un jucător dominant în industria aerospațială, câștigând contracte majore cu guvernul american și dezvoltând tehnologii avansate de lansare.

Compania controlează și rețeaua de sateliți Starlink, care oferă internet la nivel global, consolidându-și poziția strategică în economia spațială.

Miza uriașă pentru Elon Musk

O eventuală listare ar putea avea un impact major asupra averii lui Elon Musk, existând estimări că acesta ar putea deveni primul trilionar din lume.

În prezent, averea sa este estimată la peste 820 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Un moment de cotitură pentru industria spațială

Listarea SpaceX ar putea marca un punct de inflexiune pentru întregul sector, atrăgând capital masiv și accelerând competiția globală în domeniul spațial.

În același timp, succesul IPO-ului ar putea deschide calea pentru alte companii private din industrie să urmeze același drum.

