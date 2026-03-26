(VIDEO) Meta și YouTube, găsite vinovate într-un proces istoric privind dependența de rețelele sociale

Un juriu din Los Angeles a decis că platformele deținute de Meta și Google au contribuit la dezvoltarea dependenței de rețelele sociale în cazul unei tinere, oferindu-i acesteia despăgubiri de 6 milioane de dolari.

Decizia marchează un moment istoric, fiind una dintre primele situații în care giganții tech sunt trași la răspundere direct pentru impactul asupra sănătății mintale.

Cum au argumentat jurații decizia

Jurații au concluzionat că Meta — compania care deține Instagram, Facebook și WhatsApp — și Google, proprietarul YouTube, au construit intenționat platforme cu mecanisme care creează dependență.

Mai mult, aceștia au stabilit că firmele au acționat cu „răutate, opresiune sau fraudă” în modul în care și-au operat serviciile.

Despăgubirile acordate includ:

3 milioane de dolari daune compensatorii,

3 milioane de dolari daune punitive.

Meta va plăti aproximativ 70% din sumă, iar Google restul de 30%.

Povestea lui Kaley: dependență începută în copilărie

Tânăra, cunoscută sub numele de Kaley, a declarat că a început să folosească Instagram la doar 9 ani și YouTube încă de la 6 ani, fără ca platformele să îi limiteze accesul.

Ea a mărturisit că utilizarea excesivă a rețelelor sociale i-a afectat profund viața:

s-a izolat de familie,

a dezvoltat anxietate și depresie,

a devenit obsedată de aspectul fizic.

Ulterior, a fost diagnosticată cu dismorfie corporală, o tulburare asociată cu percepția distorsionată asupra propriei imagini.

Funcții acuzate că ar crea dependență

Avocații au susținut că anumite caracteristici, precum derularea infinită (infinite scroll), au fost concepute special pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp.

De asemenea, s-a argumentat că strategiile de creștere ale Meta au vizat în mod direct atragerea utilizatorilor tineri, considerați mai predispuși să devină utilizatori pe termen lung.

Reacția companiilor: apel și respingerea acuzațiilor

Atât Meta, cât și Google au anunțat că vor contesta decizia.

Meta a transmis că sănătatea mintală a adolescenților este „complexă” și nu poate fi atribuită unei singure aplicații, în timp ce Google a susținut că YouTube este o platformă de streaming, nu o rețea socială.

Un val de procese și presiune globală

Verdictul ar putea influența sute de procese similare aflate în derulare în SUA, dar și dezbaterile internaționale privind reglementarea rețelelor sociale.

Părinții și membrii familiilor victimelor s-au aflat la tribunalul din Los Angeles pentru a asculta verdictul

În paralel:

Australia a introdus restricții pentru minori,

Marea Britanie testează interzicerea accesului sub 16 ani.

Experții spun că aceste decizii reflectă un „punct de ruptură” între public și companiile de social media, potrivit BBC.

Un semnal clar pentru industria tech

Avocații tinerei au declarat că verdictul transmite un mesaj puternic: nicio companie nu este mai presus de responsabilitate atunci când vine vorba de protecția copiilor.

Un nou proces împotriva Meta și altor platforme este deja programat pentru luna iunie, ceea ce sugerează că presiunea asupra industriei este departe de a se încheia.

