Instagram extinde la nivel global restricțiile privind conținutul considerat ca nepotrivit pentru adolescenți

Decizia vine după ce compania a fost vizată de mai multe procese privind impactul asupra sănătății mintale a minorilor. Introduce și “Limited Content”, o funcție prestabilită care filtrează comentariile la postări și care poate fi dezactivată doar cu acordul părinților. Amazon elimină suportul pentru mai multe Kindle-uri Meta, compania-mamă a Instagram, transmite că urmărește astfel să limiteze expunerea tinerilor sub 18 ani la conținut sensibil sau nepotrivit – inclusiv materiale cu caracter sexual, violență extremă sau consum de droguri. Platforma va limita, de asemenea, afișarea postărilor cu limbaj vulgar, cascadorii riscante sau imagini asociate cu consumul de droguri. În plus, Instagram introduce o nouă setare prestabilită pentru minori, numită “Limited Content”, care aplică filtre mai stricte prin care împiedică adolescenții să vizualizeze, să primească sau chiar să lase comentarii nepotrivite la postări. Această funcție nu va putea fi dezactivată decât cu acordul părinților.