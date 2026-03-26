Trump: Iranului îi este „teamă” să admită negocierile cu SUA, dar Teheranul neagă orice dialog

Donald Trump a declarat că liderii iranieni sunt „temători” să recunoască faptul că poartă discuții cu Statele Unite, sugerând că negocierile ar avea loc în spatele ușilor închise. Afirmațiile vin într-un moment de tensiuni crescute între Washington și Teheran și par să contrazică poziția oficială a Iranului.

Iranul respinge ferm ideea negocierilor

De cealaltă parte, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru presa de stat că Iranul „nu are nicio intenție de a negocia deocamdată”. Oficialul a subliniat că prioritatea Teheranului rămâne apărarea intereselor naționale și gestionarea conflictului în desfășurare.

Mesaje neclare din partea SUA

Declarațiile lui Trump indică o posibilă lipsă de claritate în strategia americană, potrivit corespondenților de la Washington. În timp ce liderul american sugerează existența unor negocieri, pozițiile oficiale transmise anterior de Casa Albă indicau că Statele Unite sunt „foarte aproape” de a-și atinge obiectivele în Iran.

Totodată, oficialii americani au afirmat că regimul iranian ar căuta o „rampă de ieșire” din actuala criză.

Condițiile Iranului pentru încheierea conflictului

Potrivit unui oficial iranian, Teheranul a stabilit cinci condiții pentru a pune capăt conflictului. Printre acestea se numără:

încetarea ostilităților „pe toate fronturile”

plata unor despăgubiri

garanții privind securitatea și stabilitatea regională

Aceste cerințe indică o poziție fermă a Iranului în eventualele negocieri, potrivit BBC.

Planul american în 15 puncte, între respingere și incertitudine

Situația devine și mai complexă în contextul în care Iranul ar fi primit un plan în 15 puncte din partea SUA. Deși inițial documentul a fost respins, Abbas Araghchi a sugerat ulterior că poziția oficială a Teheranului ar putea evolua.

„Dacă trebuie luată o poziție, aceasta va fi cu siguranță determinată”, a declarat acesta, lăsând loc de interpretări privind posibile negocieri viitoare.

Un conflict între declarații și realitate

Diferențele majore dintre declarațiile Washingtonului și cele ale Teheranului ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce se întâmplă cu adevărat în culise. În timp ce SUA sugerează existența unor discuții și o apropiere de obiectivele strategice, Iranul continuă să respingă oficial orice formă de dialog.

În acest context, situația rămâne extrem de volatilă, iar evoluțiile din perioada următoare ar putea clarifica dacă există sau nu negocieri reale între cele două părți.

