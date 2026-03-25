Patru morți și trei răniți după ce două mașini s-au ciocnit, iar una a luat foc

Patru persoane au murit, iar trei au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit, iar una a luat foc, miercuri seară, pe drumul național DN 15D, în localitatea Dulcești, din județul Neamț.

Autorităţile din judeţul Neamţ au activat Planul Roşu de Intervenţie la ora 19.30. În accident au fost implicate două autoturisme, din care unul a luat foc, în urma impactului. Planul roșu a fost dezactivat 35 de minute mai târziu.

Patru victime au fost declarate decedate. În accident au fost rănite alte trei persoane, între care un bebeluş. Victimele au fost transportate la spital cu ambulanţele.

În urma coliziunii dintre cele două autoturisme, unul dintre ele a luat foc, iar cele două persoane aflate în interior au murit carbonizate.

Alte două persoane din celălalt autoturism au murit în urma impactului.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu modulul de descarcerare şi autospeciale de stingere cu apă şi spumă, ambulanţe SMURD şi de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi echipaje de poliţie.

