85% din ambalajele de băuturi au fost reciclate în luna februarie

Peste 311 milioane de ambalaje cu simbolul SGR au fost colectate în decursul lunii februarie din acest an, iar rata de returnare a acestor deşeuri a trecut de 85%, arată datele publicate, miercuri, de RetuRo, administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR).

După introducerea sistemului de reciclare și impunerea unui preț de 0,5 lei pentru fiecare ambalaj au apărut colectorii de ambalaje aruncate. Aceștia recuperează pet-urile și sticlele și le valorifică la aparatele speciale amplasate de obicei lângă supermarketuri și sau în magazinele mai mici.

În primele două luni din 2026, românii au returnat aproximativ 667 de milioane de ambalaje de băuturi

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, în intervalul analizat, un număr de 364 de milioane de ambalaje a fost introdus pe piaţă, în timp ce la nivelul primelor două luni din 2026, românii au returnat aproximativ 667 de milioane de ambalaje de băuturi.

„În cursul lunii (februarie, n.r.), peste 311 milioane de ambalaje au fost colectate, raportat la 364 de milioane de ambalaje introduse pe piaţă, ceea ce corespunde unei rate de returnare de peste 85%. În primele două luni ale acestui an, românii au returnat aproximativ 667 de milioane de ambalaje de băuturi, comparativ cu 694 de milioane puse pe piaţă, iar RetuRO a predat către reciclatori circa 59.000 de tone de materiale”, se precizează în comunicat.

De la lansarea SGR în România, au fost colectate peste 9,2 miliarde de ambalaje, iar la reciclatori au ajuns peste 677.000 de tone de materiale.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie non-profit, creată de un consorţiu format din trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%), respectiv statul român, prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

