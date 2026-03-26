Jumătate dintre medicamentele vândute online sunt false

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România a lansat o campanie de informare pe site-ul medicamentesigure.ro, pentru a atrage atenția asupra pericolelor. În România, dar și la nivel internațional, medicamentele ieftine sau cele care promit rezultate rapide, mai ales pentru slăbit, atrag tot mai mulți cumpărători.

„Oricâte site-uri am încerca să închidem și oricâte amenzi am încerca să aplicăm, ritmul în care acestea pot apărea este unul accelerat. Siguranța începe cu alegerea corectă a locului de unde cumperi și se face numai din farmacii autorizate. Orice altceva este aproape imposibil de controlat”, a declarat Răzvan Prisada, președintele ANMDMR, conform digi24.ro.

Autoritățile spun că lupta împotriva medicamentelor false este îngreunată de lipsa unor instrumente legale eficiente. „Din punct de vedere al infracțiunilor avem în Codul penal două infracțiuni, art. 357 și 358, însă ele se referă în special la alte produse, iar medicamentele sunt puse la alineate mai jos, în subsidiar”, a explicat comisar-șef de poliție Răzvan Marinică, din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR.

La nivel global, cele mai falsificate medicamente sunt cele destinate pierderii în greutate, promovate agresiv online și adesea vândute fără niciun control. România încearcă să implementeze și Convenția Medicrime, considerată singurul instrument juridic internațional dedicat combaterii acestui fenomen.

