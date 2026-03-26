(VIDEO) Arestată pentru proxenetism: prejudiciu de peste 10 milioane de lei

O femeie de 43 de ani, din Vadu Pașii, județul Buzău, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată pentru proxenetism.

Măsura a fost dispusă de instanță la propunerea procurorilor, după ce aceasta fusese reținută anterior de polițiști.

Cazul a fost instrumentat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.

Pe 24 martie, anchetatorii au efectuat două percheziții domiciliare în localitatea Vadu Pașii, în baza mandatelor emise de instanță.

Rețea de prostituție organizată în străinătate

Din cercetări a reieșit că femeia ar fi determinat 11 persoane, cu vârste între 33 și 43 de ani, din mai multe județe, să practice prostituția.

Aceasta le-ar fi atras cu promisiuni de câștiguri rapide și condiții sigure, urmărind obținerea de foloase materiale.

Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat în Elveția, în perioada 2019–2026.

Sume uriașe și bunuri de lux

Anchetatorii estimează că prin această activitate au fost obținute venituri ilegale de peste 10.100.000 de lei.

Banii ar fi fost folosiți pentru:

achiziționarea de autoturisme

cumpărarea unor imobile de lux

Percheziții și bunuri indisponibilizate

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat documente și medii de stocare relevante pentru anchetă. De asemenea, au fost indisponibilizate 5 autoturisme, inclusiv mașini de lux, în vederea instituirii sechestrului asigurător.

Documentarea cazului s-a realizat cu sprijinul autorităților judiciare din Elveția, prin cooperare polițienească internațională.

Femeia a fost introdusă în arest preventiv, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.

