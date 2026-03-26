Cupa Mondială FIFA 2026: haos pe aeroporturile din Statele Unite ale Americii înaintea turneului

Fanii fotbalului care vor călători în SUA pentru Cupa Mondială din această vară s-ar putea confrunta cu întârzieri majore în aeroporturi, pe fondul unei crize generate de blocajul bugetar federal.

Un oficial de rang înalt din transporturi a avertizat că situația ar putea deveni critică în următoarele săptămâni.

Lipsă de personal și haos la securitate

Potrivit șefei interimare a Transportation Security Administration, peste 480 de agenți au demisionat de la începutul blocajului, iar numărul absențelor a crescut semnificativ.

Motivul: mulți angajați nu mai sunt plătiți și nu își permit să vină la muncă.

Cozi record și tensiuni în aeroporturi

Călătorii așteaptă la coadă la Securitatea Transporturilor de pe aeroportul LaGuardia din New York

Situația a dus deja la:

timpi de așteptare de peste 4 ore la controlul de securitate

creșterea agresiunilor asupra personalului

dificultăți majore în gestionarea fluxului de pasageri

„Furtună perfectă” înainte de milioane de turiști

Autoritățile avertizează asupra unei „furtuni perfecte”:

lipsă severă de personal

milioane de fani care vor sosi pentru turneu

imposibilitatea pregătirii rapide a noilor angajați

Instruirea unui agent TSA durează între 4 și 6 luni, ceea ce înseamnă că noii recruți nu vor fi operaționali înainte de Cupa Mondială.

Măsuri de urgență luate de administrație

Donald Trump a trimis deja agenți federali pentru a sprijini securitatea din aeroporturi și a anunțat că ar putea mobiliza Garda Națională.

Criză socială în rândul angajaților

Situația angajaților TSA este critică:

unii nu își mai pot plăti facturile

au primit notificări de evacuare

și-au pierdut locuințele sau locurile de muncă secundare

Unii recurg la soluții extreme pentru a supraviețui, în timp ce continuă să asigure securitatea aeroporturilor.

Blocaj politic în spatele crizei

Criza este alimentată de disputa politică din Congres, unde finanțarea securității interne a fost blocată în contextul unor controverse legate de politicile de imigrație.

Negocierile continuă, însă timpul rămas până la Cupa Mondială este tot mai scurt, potrivit Belfast Telegraph.

