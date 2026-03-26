Cupa Mondială FIFA 2026: haos pe aeroporturile din Statele Unite ale Americii înaintea turneului

Fanii fotbalului care vor călători în SUA pentru Cupa Mondială din această vară s-ar putea confrunta cu întârzieri majore în aeroporturi, pe fondul unei crize generate de blocajul bugetar federal.
Un oficial de rang înalt din transporturi a avertizat că situația ar putea deveni critică în următoarele săptămâni.
Lipsă de personal și haos la securitate
Potrivit șefei interimare a Transportation Security Administration, peste 480 de agenți au demisionat de la începutul blocajului, iar numărul absențelor a crescut semnificativ.
Motivul: mulți angajați nu mai sunt plătiți și nu își permit să vină la muncă.
Cozi record și tensiuni în aeroporturi
Situația a dus deja la:
- timpi de așteptare de peste 4 ore la controlul de securitate
- creșterea agresiunilor asupra personalului
- dificultăți majore în gestionarea fluxului de pasageri
„Furtună perfectă” înainte de milioane de turiști
Autoritățile avertizează asupra unei „furtuni perfecte”:
- lipsă severă de personal
- milioane de fani care vor sosi pentru turneu
- imposibilitatea pregătirii rapide a noilor angajați
Instruirea unui agent TSA durează între 4 și 6 luni, ceea ce înseamnă că noii recruți nu vor fi operaționali înainte de Cupa Mondială.
Măsuri de urgență luate de administrație
Donald Trump a trimis deja agenți federali pentru a sprijini securitatea din aeroporturi și a anunțat că ar putea mobiliza Garda Națională.
Criză socială în rândul angajaților
Situația angajaților TSA este critică:
- unii nu își mai pot plăti facturile
- au primit notificări de evacuare
- și-au pierdut locuințele sau locurile de muncă secundare
Unii recurg la soluții extreme pentru a supraviețui, în timp ce continuă să asigure securitatea aeroporturilor.
Blocaj politic în spatele crizei
Criza este alimentată de disputa politică din Congres, unde finanțarea securității interne a fost blocată în contextul unor controverse legate de politicile de imigrație.
Negocierile continuă, însă timpul rămas până la Cupa Mondială este tot mai scurt, potrivit Belfast Telegraph.
